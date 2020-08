Jean Sarkozy méconnaissable : look barbu à St-Trop' au côté de son frère Pierre

Saint-Tropez, c'est la destination préférée des personnalités cette année. Jean Sarkozy et Pierre Sarkozy ont également choisi d'y poser leurs valises, alors que leur père et leur belle-mère se détendent au Cap Nègre. Comme le rapporte Nice-Matin, les deux fils de l'ancien président s'éclatent, séparément.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jean Sarkozy (33 ans) a adopté un look estival. Dad bod de sortie (c'est à dire ventre arrondi), cheveux longs, teint halé et barbe épaisse : le père de famille est tout simplement méconnaissable. En vacances à Ramatuelle, il a participé à la 50e édition de la Traversée à la nage de la baie de Pampelonne et portait le numéro 377, précise Nice-Matin. "Il est sorti de l'eau comme il y était entré, en souriant", ajoutent nos confrères.

Pour une première traversée, Jean Sarkozy a été classé 47e sur 73. Il a parcouru 4,5km en seulement 1h20. Un résultat honorable. "C'est un très bel événement. J'aime le côté naturel de Pampelonne. Je suis très heureux d'avoir participé. Cela fait dix ans que j'ai envie de le faire et cette année, avec le confinement, j'ai eu le temps d'y penser et de m'y préparer", a commenté le fils de l'ancien président à Nice-Matin.

Son grand-frère, Pierre Sarkozy (34 ans) s'était préparé à un tout autre évènement. En tant que DJ Mosey, il s'est rendu chez son ami Jean-Roch, dans son restaurant La Gioia, visité il y a quelques jours par M. Pokora et Christina Milian. Chemise décontractée, teint porcelaine et photos de soirées : Pierre Sarkozy préfère la nuit au soleil chaud de la plage. Deux salles, deux ambiances.