Jeanjass bientôt papa : sa compagne est enceinte, photos de son ventre arrondi

De nombreuses personnalités ont tenu à féliciter JeanJass pour l'arrivée prochaine de son premier enfant, notamment Julien Doré, avec qui il avait collaboré sur l'album Aimée. Georgio, Krisy, Isha, Lena Simonne, Dimeh, Vladimir Cauchemar, Diaby et tant d'autres lui ont envoyé leurs meilleurs voeux. Son éternel acolyte, Caballero, a laissé exploser sa joie. "Ça c'est keukchose", a-t-il commenté.

Ce bébé est bel et bien le deuxième projet de l'année pour JeanJass. Comme son ancien confrère, lui aussi a sorti un album solo intitulé Hat Trick. Même si les opus sont distincts, celui qu'on surnomme Jinédine Jidane reste un collaborateur actif dans l'écriture et la production des morceaux de Caballero. Il exerce même ses talents de producteur et de beatmaker. "Même si on n'apparaît plus ensemble sur les morceaux, on continue d'être à deux en studio et de bosser nos titres l'un à côté de l'autre. En tant que beatmaker et ingénieur du son, tu m'as toujours bien conseillé pendant les sessions d'enregistrement. Pareil pour moi vis-à-vis de l'écriture, des clips ou autre. Ce n'est donc pas pour rien si j'ai fait appel à toi pour gérer la direction artistique de mon disque : il me fallait quelqu'un de fiable pour piloter un peu le projet", avouait Caballero dans les colonnes de Jack.