Jenifer en robe courte à paillettes : elle retrouve l'icône Sheila, pour une soirée sous le signe du disco !

Préparez-vous à vivre une véritable soirée de folie ! Ce samedi 25 mars 2023, entre effervescence et nostalgie, les téléspectateurs de France 2 pourront profiter d'un merveilleux spectacle aux milles couleurs. Dans le cadre de la 30ème édition du Sidaction, et sous la présidence de Line Renaud - qui interviendra en visio au cours de l'émisison - Vincent Niclo et Julia Vignali seront aux commandes d'une soirée musicale intitulée Les 50 ans du Disco, les stars chantent pour le Sidaction. Enregistrée le 15 mars dernier au Dôme de Paris, dans le 15ème arrondissement, cette émission évènement promet de fortes émotions. Pour l'occasion, de nombreux artistes issus de différentes générations ont répondu présent !

Si Vincent Niclo délaissera même le costume de présentateur pour faire lui aussi une prestation, les téléspectateurs pourront aussi compter sur la présence de la belle Jenifer, vêtue d'une sublime robe courte à paillettes. Parfaitement dans le thème du disco, Élodie Frégé sera elle aussi présente, habillée d'un ensemble rose fuchsia à pattes d'éléphant. On pourra noter aussi la présence de Chimène Badi et d'Hélène Ségara, toutes deux parées de tenues noires. Du côté des hommes, M. Pokora sera de la partie et enflammera le dance floor comme à son habitude, vêtu d'un pantalon à pinces court et de mocassins noirs vernis. Un style parfaitement en adéquation avec le tube qu'il interprètera : Don't stop 'til you get enough de Michael Jackson. Isabelle Boulay, Hyphen Hyphen, Véronic Dicaire, Mentissa, Corine et la jeune Marina Kaye viendront également pousser la chansonnette pour le plus grand plaisir du public.

Des icônes du disco à l'honneur

Mais pour cette soirée d'exception, les téléspectateurs pourront aussi avoir le plaisir de retrouver certaines des véritables icônes du disco. Ainsi les Weather Girls viendront chanter leur tube historique It's raining men, tandis que Sheila fera une apparition remarquable dans une tenue filet des plus originales. Patrick Hernandez chantera Born to be alive et Amanda Lear s'emparera elle aussi du micro. Les Gibson Borthers ainsi que le duo Ottawan seront également de la partie.

Enfin, entre deux tableaux somptueux, Jean-Paul Gaultier, ambassadeur du Sidaction, viendra prononcer quelques mots à l'intention des téléspectateurs. Toutes les personnes présentes ce soir-là arboreront le fameux ruban rouge traditionnel, par solidarité vis-à-vis des victimes du VIH et du sida pour sensibiliser les téléspectateurs et faire appel à leur générosité.