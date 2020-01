Jennifer Lopez éblouit Palm Springs tandis que Joaquin Phoenix présente sa maman

From the block to the top ! Le Festival du Film International de Palm Springs a réouvert ses portes, le jeudi 2 janvier 2020, pour à nouveau célébrer le 7e art du côté de la Californie. Lors de la cérémonie d'ouverture, Jennifer Lopez a fait sensation. Dans une gigantesque robe en satin, aux motifs floraux, griffée Richard Quinn – collection printemps-été 2020 -, la chanteuse et actrice est venue au bras de son fiancé de 44 ans, Alex Rodriguez. Il faut dire que sa présence était plus que requise. Après avoir parcouru le tapis rouge et bleu, J-Lo a été honorée d'un Spotlight Award pour son rôle de Ramona dans le film Queens. Un exploit qu'elle compte bien reproduire, le soir des Golden Globes, où elle sera nommée dans la catégorie "Meilleur second rôle féminin". Fingers crossed...

Aussi sublime qu'elle fut, Jennifer Lopez n'était pas seule à fouler la prestigieuse moquette du festival. La foule présente a pu admirer les plus belles toilettes, tout comme les smokings les plus chic. Joaquin Phoenix, le vent en poupe depuis qu'il a repris le rôle du Joker, était venu accompagné, non pas de sa compagne Rooney Mara mais de sa maman Arlyn. A leurs côtés, Charlize Theron et son buste recouvert d'un curieux filet noir, Renée Zellweger, Adam Driver, le réalisateur Quentin Tarantino, Laura Dern – actuellement à l'affiche des Filles du Docteur March et de Marriage Story –, Salma Hayek et son mari François-Henri Pinault, Todd Phillips, Bryan Stevenson, Jaime Foxx, Antonio Banderas et sa compagne Nicole Kimpel, Greta Gerwig, Rupert Goold, David Permut, Lorene Scafaria, Beverly Jonhson, Lena Waithe, Kearran Goivanni, Zack Gottsagen, Udo Kier, Cynthia Erivo...

Jennifer Lopez, déesse textile

Décidément, Jennifer Lopez sait créer l'émotion d'un simple bout de tissu. Le 20 septembre 2019, c'est une autre tenue bucolique qui a enchanté les observateurs puisque la chanteuse a défilé, pour Donatella Versace, en reportant la très mémorable robe "jungle" qui avait fait d'elle une star en 2000 lors de la cérémonie des Grammy Awards. A 50 ans, l'artiste enchaîne les tubes, les rôles au cinéma et les entrées fracassantes tout en préparant son mariage. On a vu pire, pour débuter la décennie...