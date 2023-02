Jennifer Lopez, ses jumeaux ados fêtent leurs 15 ans ! Ben Affleck beau-père rêvé pour Max et Emme

"Joyeux anniversaire à mes magnifiques et géniales noix de coco !!", écrit, plus qu'enthousiaste, Jennifer Lopez Affleck sur son compte Instagram. Il s'agit de la légende d'un post-vidéo qu'elle vient de dévoiler à l'occasion du 15e anniversaire de ses jumeaux, Max et Emme, nés de son mariage passé avec le chanteur Marc Anthony. "Je suis tellement fière de vous deux de toutes les manières possibles. Vous apportez tellement de joie et de bonheur à mon coeur et à mon âme. Je vous aime au-delà de tout et pour toujours. Joyeux anniversaire ! #jumeaux", a-t-elle ajouté.

JLo (53 ans) a vu sa vie être bouleversée par l'arrivée de ses enfants il y a quinze ans. À l'époque, elle était l'épouse de la star de la musique latine Marc Anthony - désormais remarié lui aussi et bientôt de nouveau papa -, venait de sortir son album Brave et avait réalisé une tournée avec son ex-mari. Si depuis, Jennifer Lopez a continué sa flamboyante carrière en musique comme au cinéma, a connu d'autres histoires d'amour et est désormais mariée au réalisateur-acteur Ben Affleck, son amour pour ses deux enfants reste lui immuable, illustré par une foule d'images tendres sur la musique du titre Fifteen, avec la voix de Taylor Swift.