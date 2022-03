Jenson Button s'est (enfin) marié avec sa compagne Brittny Ward, de 11 ans sa cadette !

Jenson Button a enfin épousé celle qui partage sa vie depuis plusieurs années et après des fiançailles en juin 2018, certains diront que ce n'est pas trop tôt ! Le problème pour les deux tourtereaux, c'est qu'entre-temps, ils ont eu deux enfants, ce qui a totalement chamboulé leurs plans. Avec la naissance de Hendrix (2 ans) et de Lenny Monroe (14 mois), les deux parents ont été particulièrement occupés et il a fallu décaler le mariage, qui a finalement eu lieu le week-end dernier aux États-Unis, comme on a pu le voir sur de nombreuses photos et vidéos partagées par les amis du couple sur Instagram.

Pour l'occasion Jenson Button, 42 ans, et sa nouvelle Femme, l'ancienne playmate Brittny Ward, 31 ans, avait décidé de faire ça à Palm Beach, en Floride. Un petit miracle puisque la cérémonie aurait dû avoir lieu dans un premier temps en 2019. Elle a été repoussée une seconde fois à cause du coronavirus et il a donc fallu attendre près de 3 ans pour que les deux amoureux se disent enfin "oui" ! Selon les informations du quotidien britannique The Daily Mail, la jeune femme a porté trois tenues de mariée différentes tout au long du week-end.

Des invités prestigieux pour le mariage

Des tenues que l'on a pu apercevoir sur les nombreuses photos et vidéos postés par des invités ravis d'enfin pouvoir célébrer cet évènement qui a mis tant de temps à avoir lieu. Jenson et Brittny ont notamment enflammé la piste de danse pour la fameuse danse d'ouverture du mariage. Parmi les célébrités invitées au mariage, les nouveaux mariés avaient notamment convié l'actrice Renée Zellweger et son compagnon, le présentateur anglais Ant Anstead, qui a publié plusieurs storys pendant la cérémonie.