Jessi Combs : La femme la plus rapide du monde meurt d'un accident de la route

Femme la plus rapide du monde... mais pas de l'Histoire

Outre ses besoins de vitesse, Jessica Combs était pilote professionnelle. Sa dernière course remonte à l'année 2017 lors de l'Ultra 4 King of the Hammers. Mais la jeune femme originaire de Rockerville, dans le Dakota du sud, n'était historiquement pas la femme la plus rapide du monde. En 1976, la cascadeuse américaine Kitty O'Neil était parvenu à atteindre, dans ce même désert d'Alvord, l'incroyable palier des 825km/h à l'aide de trois roues seulement. Décédée en novembre 2018, elle attendait la relève...