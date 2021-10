Jessica Thivenin en froid avec Thibault ? Elle révèle pourquoi elle a décidé de retirer son alliance

En 2019, Jessica Thivenin et Thibault Garcia se sont unis pour le meilleur et pour le pire. Devenus parents de Maylone (2 ans) et Leewane (née en août 2021), le couple a traversé beaucoup d'épreuves depuis le début de son mariage. Entre les problèmes de santé de Jessica pendant ses deux grossesses, les opérations chirurgicales de Maylone lors de sa naissance et l'alitement forcé de la candidate de télé-réalité à chaque fois qu'elle est tombée enceinte, les amoureux ont surmonté beaucoup de disputes mais aussi de stress. Preuve ou non que leur mariage n'est pas de tout repos, Jessica avait d'ailleurs retiré son alliance durant près de 5 mois lorsqu'elle était en France... Mais elle a mis les choses au clair.

Tout va bien

Le 8 octobre 2021, l'ex de Julien Tanti - qui porte de nouveau sa bague depuis qu'elle est rentrée à Dubaï - a tenu à expliquer son geste sur Snapchat. Elle confie : "Il y en a plein qui ont remarqué que j'avais remis ma bague de mariée. Vous avez remarqué ! Alors je l'ai pas retirée parce que j'étais en dispute avec mon mari pendant cinq mois non pas du tout, même quand on est en dispute on enlève pas les bijoux nous. Tout simplement parce que voilà quand on est en France je n'amène absolument rien. Rien, même pas de bijoux, rien. Donc c'est pour ça, donc non on était pas en embrouille, tout va bien." Sans doute a-t-elle été marquée par le cambriolage dont a été victime Nabilla récemment.

Amusée, Jessica lance ensuite à son mari : "Ça y est chéri on est remariés toi et moi !". "J'avais pas vu moi, pour moi on était encore ensemble ?" répond le candidat des Marseillais VS Le reste du monde, visiblement un peu perdu. Pour rappel, Jessica et Thibault sont officiellement en couple depuis 2017. Un an plus tard, Thibault avait demandé la main de Jessica lors d'un voyage à New York.