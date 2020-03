Jessica Thivenin frustrée devant Les Marseillais : "À chaque fois je m'énerve"

Depuis le début du mois de février, Les Marseillais sont de retour sur W9 pour une nouvelle saison haute en couleur. Au programme, comme d'habitude : de grosses parties de rigolade, des histoires d'amour et surtout... des problèmes ! Cette année, Julien Tanti et sa bande de fratés se sont envolés pour le Mexique et, pour la première fois depuis plusieurs années, Jessica Thivenin n'était pas de la partie. La jolie blonde de 30 ans avait la meilleure excuse puisqu'elle devenait maman pour la première fois au moment du tournage. Ses fans ont malgré tout pu découvrir sa vie de famille à l'écran lorsque ses amis sont venus lui rendre visite à Dubaï en novembre dernier avant de rejoindre les Caraïbes.

Reste que Jessica Thivenin n'est pas la plus fidèle des téléspectatrices. Via sa story Instagram dimanche 29 mars 2020, elle raconte : "Il y a des personnes qui me demandent si je regarde les épisodes des Marseillais, la saison aux Caraïbes, et non pas du tout. J'ai regardé les trois premiers épisodes à Dubaï parce qu'il y avait mon fils dedans, après j'ai pas du tout regardé, même pas un épisode." Mais impossible pour la jeune femme de ne pas tomber sur certaines séquences choc des épisodes, comme peut-être la rupture entre Benjamin et Alix ou encore les embrouilles entre Maeva et Greg. "Je tombe sur des extraits sur Instagram de temps en temps comme tout le monde et parfois je me dis 'Qu'est-ce que c'est ? C'est une blague !'", confie-t-elle.

Je m'énerve devant la télé

Et d'avouer sans fard : "Rien que devant les extraits, je vois déjà des choses trop énervantes alors heureusement que je n'ai pas regardé." Il faut dire que Jessica Thivenin avait déjà tenté de suivre l'aventure Les Marseillais vs Le Reste du Monde depuis son écran télé lorsqu'elle avait quitté le tournage soudainement pour partir avec son chéri Thibault. Et là encore, elle s'était retrouvée quelque peu frustrée devant les images. "En fait je vais être honnête, une fois on avait essayé de regarder les épisodes à Marbella et à chaque fois je m'énerve devant la télé et je me dis 'Put***, si j'avais été là, j'aurais dis ça...'", explique-t-elle hilare.

Mais pas de quoi lui faire regretter son choix de s'être éloignée des caméras. "Je ne regrette pas parce que je me suis occupée de mon fils, j'étais très bien chez moi avec mon mari, mon fils venait de naître. La saison a été tournée un mois après avoir accouché, trois semaines après même, vous vous rendez compte ? Je ne pouvais pas le laisser, il en était hors de question. Et puis est-ce que j'y retournerai un jour ? Je ne sais pas, on verra comment ça se fait..." En attendant, il suffit de se brancher sur ses réseaux pour suivre (presque) en détail son quotidien.