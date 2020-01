Jessica Thivenin maman au bout du rouleau : "Je me sens impuissante"

Les réseaux sociaux se sont vraisemblablement imposés comme une redoutable concurrence pour les thérapeutes ordinaires. Les stars de télé-réalité sont par exemple nombreuses à s'y exprimer sans tabou plusieurs fois par jour. Jessica Thivenin est l'une des plus fidèles adeptes. Au quotidien, la jolie blonde de 30 ans y partage ses doutes, ses peines, ses joies (et ses bien sûr ses codes promo).

Mardi 21 janvier 2020, l'ancienne candidate des Marseillais était plutôt d'humeur maussade. Et pour cause, ces derniers temps ont été difficiles avec son fils Maylone, malade depuis sa naissance. "Depuis ce matin, Maylone pleurait et pleurait. Je ne pouvais rien faire. Hier soir, il hurlait, il était en pleine crise" a-t-elle révélé dans sa story Instagram. Résultat, Jessica Thivenin s'est retrouvée éveillée toute la nuit à cogiter et à multiplier les cauchemars. "J'ai tellement mal dormi. C'est la première fois que je fais des rêves horribles avec Maylone. Je rêve qu'il est bleu, qu'il ne respire plus, qu'on est en train de le réanimer... que des rêves horribles. J'ai essayé de me rendormir, mais je n'y arrivais pas. C'était trop dur", confie-t-elle, visiblement au plus mal.

Ne parvenant pas calmer son bébé de tout juste 3 mois, la femme de Thibault Garcia a failli craquer. "Je ne sais pas si c'est à cause de ses problèmes, je me pose plein de questions. Je me sens impuissante et je suis en colère parce que je me dis que je ne suis pas douée. Ça me saoule de le voir comme ça. Du coup, je suis fatiguée, je ne dors pas bien, je fais des cauchemars. Je m'en prends à Thibault aussi. Parfois, j'ai envie de pleurer pour rien", reconnaît-elle, les larmes aux yeux. Heureusement, un sourire du nourrisson lui suffit pour retrouver le moral. Optimiste de nature, Jessica Thivenin a décidé de changer la donne de la journée en s'octroyant une balade en famille dans Dubaï.