Jessica Thivenin maman : trop optimiste selon certains internautes ? Elle répond

Pendant deux jours, Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont restés à l'hôpital pour faire un bilan de l'état de santé de leur fils Maylone. Habitués des examens médicaux depuis la naissance de leur merveille, les deux amoureux tentent néanmoins de rester positifs et de garder le sourire en toutes circonstances. Au vu des nombreux problèmes de santé de leur bébé, certains internautes ne comprennent pas comment le couple peut rester aussi confiant. Une situation que la jeune maman a tenu à mettre au clair via son compte Instagram.

"C'est pas facile d'être maman... encore moins d'un enfant qui a des problèmes et qu'il faut surveiller tout le temps. Mais on garde le sourire et, du coup, ça fait une bonne ambiance. C'est mieux ça que d'être pas bien, que de montrer qu'on est stressés à Maylone. On garde le sourire, on continue de vivre, on lui dit que ce n'est rien, que les docteurs sont gentils. On l'habitue à cet environnement qu'il va connaître pendant encore plusieurs mois...", explique-t-elle en stories Instagram.

Malgré de nombreuses grosses frayeurs, dont une où Maylone a failli mourir, les amoureux font leur possible pour voir la vie du bon côté. Une incroyable force de caractère qui fait néanmoins beaucoup jaser certains de leurs abonnés malveillants. "On reste toujours positifs, mais il y en a certains qui ne comprennent pas... mais en en fait, on est obligés, on est obligés de sourire à notre enfant, de lui montrer que la vie continue, qu'il n'y a rien de grave. Comme ça, il est bien avec ses parents, il voit que ses parents sont bien dans leur vie, qu'ils continuent de vivre... Il faut, de toute façon ! On ne peut pas arrêter de vivre, même si on est beaucoup stressés et qu'on ne le dit pas forcément tout le temps, c'est notre premier bébé et on se retrouve avec un enfant qui a des problèmes, (...) c'est pas évident", termine Jessica Thivenin.

Une situation médicale angoissante qui empêche les jeunes parents de se reposer pleinement et de prendre du temps pour leur couple. Pour l'heure, Jessica Thivenin et Thibault Garcia se consacrent entièrement à leur fils et il n'est, pour l'instant, pas du tout question de lui donner un petit frère ou une petite soeur.