Jessica Thivenin méconnaissable après la chirurgie : avant/après frappant

Jessica Thivenin n'a jamais caché qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique. Révélée en 2014 lors de la saison 3 des Marseillais, la jolie blonde aujourd'hui âgée de 30 ans a bien changé depuis ses premiers pas à la télévision. À tel point, qu'elle est en est devenue méconnaissable. D'ailleurs, les internautes n'hésitent jamais à retrouver des images de la jeune femme qu'elle était avant d'épouser Thibault Garcia et d'avoir avec lui leur fils, Maylone.

Ce lundi 29 juin 2020, un avant/après saisissant a même refait surface, comme on vous propose de le découvrir dans notre diaporama, sur lequel elle apparaît en premier lieu les cheveux d'un blond décoloré, le visage joufflu et les lèvres beaucoup plus fines. Bref, la transformation physique est véritablement impressionnante lorsqu'on regarde la seconde photo, beaucoup plus récente. Jessica Thivenin l'a partagée sur son compte Snapchat dans la foulée, commentant "Le respect est mort", accompagné d'émojis hilares.

La liste de ses opérations

Il faut dire que l'ex de Julien Tanti n'a aucun mal à assumer sa métamorphose. Souvent questionnée à ce sujet, elle fait la liste de ses opérations comme au début du mois de juin : "J'ai refait ma poitrine à 24 ans. Ensuite, j'ai refait mon nez et j'ai mis un implant au menton." Jessica entreprend également régulièrement de repulper ses lèvres, obtenant parfois des résultats peu satisfaisants. De quoi la pousser à alerter sur l'usage du bistouri, elle qui est suivie par plus de 5 millions de personnes. "Ne faites pas n'importe quoi trop tôt. On peut vite se retrouver massacré par la chirurgie esthétique", recommandait-elle.

Et, si passer sur le billard apparaît comme une solution miracle, Jessica est toutefois fière d'avoir retrouvé la ligne après son accouchement en octobre dernier grâce à ses propres efforts. En effet, c'est en se débarrassant de ses mauvaises habitudes alimentaires et en se mettant au sport de manière rigoureuse qu'elle s'est construit une plastique de rêve. "Je fais du sport une heure par jour quatre fois par semaine, je mange bien du lundi au samedi. Le dimanche, c'est mon jour off cheat day, je mange ce que je veux. Pour les mauvaises langues, je n'ai pas fait de liposuccion", expliquait-elle ces derniers mois.