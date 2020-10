Jessica Thivenin victime de crises d'angoisses, "Je n'arrivais plus à respirer"

Alors qu'elle se remet de sa dernière opération de chirurgie esthétique (un lipofilling, une intervention consistant à augmenter le volume des fesses), Jessica Thivenin a confié souffrir de violentes crises d'angoisses. Le 18 octobre 2020, la femme de Thibault Garcia a pris la parole sur Snapchat. Encore au lit, elle raconte : "Hier j'ai passé une après-midi avec mes copines, c'était bien on s'est régalées mais là je suis fatiguée et ce matin j'étais trop pas bien, je faisais des crises d'angoisse en fait. Je vous ai déjà dit que je faisais des crises d'angoisse, avant ça m'arrivait souvent, maintenant ça m'arrive beaucoup moins. Et là ce matin j'étais vraiment hyper pas bien, crises d'angoisse, franchement j'arrivais pas à respirer... Bref ceux qui connaissent les crises vous savez... Là heureusement ça va mieux."

Quelques instants plus tard, la maman de Maylone (1 an) a finalement trouvé la force de se lever et s'est même commandée un Macdo histoire de reprendre des forces. Thibault (qui ne faillit jamais à sa réputation de mari parfait) est aux petits soins et a souhaité rester auprès d'elle le temps qu'elle se sente mieux. Jessica raconte : "Il est trop gentil mon petit mari parce que ce matin j'étais pas bien je faisais des crises d'angoisse et j'étais pas bien. ll me serrait fort et du coup il a annulé tous ses rendez-vous pour rester près de moi." La belle blonde de 30 ans regarde ensuite tendrement son époux et lui chuchote : "Je t'aime trop à la folie..." À défaut d'avoir la sérénité, Jessica a en tout cas la chance d'avoir (encore et toujours) l'homme idéal.