Jesta Hillmann en robe transparente : des photos de son passé de Miss dévoilées

De reine des podium pour une élection de Miss à aventurière qui ne fait pas attention à son physique dans Koh-Lanta, il n'y a qu'un pas que Jesta Hillmann a franchi. Peu de personnes le savent, mais l'ancienne aventurière de TF1, que l'on peut retrouver sur TFX dans Mamans & Célèbres, a un passé de Miss. Et elle l'a mis en avant ce lundi 5 décembre 2022.

En 2013, la jeune femme révélée en 2016 dans Koh-Lanta, l'île au trésor a été élue Miss Albigeois Midi-Pyrénées, dans le cadre de l'élection Miss Prestige National 2014 (remportée par Miss Prestige Pays de Savoie - Marie-Laure Cornu), au sein du comité de Geneviève de Fontenay. A l'époque, Jesta Hillmann était étudiante en deuxième année de BTS Assistant de Gestion. Un passé qu'elle ne renie en aucun cas. Pour preuve, elle a partagé deux photos sur lesquelles elle apparaît avec son écharpe, dans une sublime robe blanche transparente. Elle pose de profil, très maquillée, avec un grand sourire et ses cheveux bouclés placés sur le côté. "Fou rire à l'époque", peut-on lire en légende de l'un des clichés. Puis elle a demandé à sa communauté si elle la reconnaissait.

C'est ensuite une vidéo du jour de son élection qu'elle a postée. On peut la voir heureuse, pendant qu'Audrey Vacilotto (élue en 2012) lui remet l'écharpe. Des instants qui semblent venir d'une autre vie pour Jesta Hillmann. "Je n'ai jamais voulu être Miss, on m'a contacté un jour et on m'a proposé une première élection et sur le coup j'ai refusé. Quand on connaît mon caractère, on ne peut pas s'imaginer que je puisse faire une élection de Miss", avait confié l'épouse de Benoît Assadi à Purepeople, en février 2021. Elle avait ensuite expliqué qu'elle s'était finalement laissée tenter quand on lui a fait une autre proposition : "J'ai refusé et on m'a recontactée quelques mois plus tard pour une autre élection, et là je me suis laissée guider. C'était plutôt sympa, j'ai été élue, c'était une très bonne expérience. Après je n'ai pas continué parce que je n'ai pas été élue au-dessus (rires). Mais voilà, c'était une année sympa. Ce n'était pas l'expérience de ma vie mais ça m'a appris je pense à combattre une légère timidité, à avoir une certaine aisance, à gagner confiance en moi... Dans tous les cas, chaque expérience nous permet d'en ressortir plus grandi."

Une expérience qui lui a servi, à coup sûr, pour Koh-Lanta et la suite de sa carrière à la télévision.