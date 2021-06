Joe et Jill Biden assortis : arrivée remarquée au Royaume-Uni, de larges sourires malgré des tensions

C'est son premier déplacement à l'étranger en tant que président.Joe Biden est arrivé sur le sol britannique au soir du mercredi 9 juin 2021 à bord d'Air Force One, avec une brume épaisse si caractéristique du pays de la Queen. Le locataire de la Maison-Blanche et son épouse, la First lady et docteure Jill Biden ont débarqué à l'aéroport de Newquay Cornouailles, dans le sud-ouest du Royaume-Uni.

Pour la première étape de cette grande tournée européenne, Joe et Jill Biden étaient assortis, tous deux vêtus de bleu marine pour leur arrivée ensemble. Le couple a été accueilli par le colonel Edward Thomas Bolitho, qui représente la reine Elizabeth II sur le comté de Cornouailles depuis 2011, avant de rencontrer un groupe de militaires de la Royal Air Force Mildenhall et leurs conjoint(e)s.

Joe Biden etBoris Johnson se rencontrent jeudi, à la veille du sommet du G7, pour la première fois en tête-à-tête et ce, dans un contexte brouillé par les tensions qui agitent l'Irlande du Nord à la suite du Brexit. Les homologues doivent signer une nouvelle Charte de l'Atlantique conçue sur le modèle de la Charte signée par Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt il y a 80 ans, afin de réaffirmer les "valeurs" partagées et prendre en compte les nouveaux défis comme les cyberattaques ou la crise climatique.