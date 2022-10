JoeyStarr amer envers son ex Maïwenn : "Elle ne m'a pas adressé la parole"

JoeyStarr incarne depuis de longues années la fougue et avec son énergie si débordante, on en oublierait presque qu'il est un cinquantenaire bien avancé puisque c'est en ce 27 octobre qu'il fête ses 55 ans. Il faut dire que l'acteur ne les fait pas du tout et beaucoup lui donnerait bien moins. Après des débuts tonitruants dans le rap avec son compère de toujours Kool Shen, le natif de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a parfaitement su rebondir en devenant un comédien très recherché par les réalisateurs. Si au départ il tourne plutôt dans des comédies légères, c'est sa compagne de l'époque, Maïwenn, qui lui offrira ses premiers rôles dits "sérieux" au cinéma.

JoeyStarr démarre avec Le Bal des actrices aux côtés de Jeanne Balibar et Marina Foïs en 2009, avant d'enchaîner avec le très remarqué Polisse où il crève l'écran en donnant la réplique à Karin Viard et Nicolas Duvauchelle. C'est après ce second film que l'acteur et Maïwenn décident de se séparer, alors qu'ils étaient encore ensemble au moment du tournage. "J'ai écrit ce film pour lui, pour révéler sa sensibilité, sa profondeur, son humanité", déclarait d'ailleurs la réalisatrice de 46 ans au Parisien à l'époque de sa sortie.

Je n'ai même pas été invité à la première du film

Visiblement, la suite a été moins rose entre les deux célébrités et JoeyStarr n'avait pas hésité à le révéler. "Maiwenn a tenté de créer des scissions dans le groupe d'acteurs pour des raisons que j'ignore et ça a fait tout imploser. A Cannes j'étais amer, elle ne m'adressait pas la parole", avait lâché le rappeur au Parisien, qui a également vécu une belle histoire avec Béatrice Dalle par le passé. Une animosité entre les deux, qui est même allée encore plus loin, comme il le racontait : "Je n'ai même pas été invité à la première du film".

Depuis la fin de leur histoire, JoeyStarr a eu l'occasion d'oublier Maïwenn dans les bras d'autres femmes, puisqu'il a notamment été en couple avec l'animatrice Karine Le Marchand. Dernièrement, il a créé le buzz en annonçant ses fiançailles avec la jeune chanteuse Jade Kohler, bien qu'il semble s'agit d'un coup de com.