John Travolta et le décès de son fils Jett à 16 ans : son poignant message d'anniversaire

Le décès du jeune garçon à l'âge de 16 est survenu en 2009. L'adolescent qui était atteint d'autisme et du syndrome de Kawasaki (maladie infantile qui touche les artères, NDLR) avait succombé à une crise d'épilepsie alors qu'il était en vacances aux Bahamas. Jett était le premier enfant de John Travolta et la chanteuse et actrice Kelly Preston. Les deux autres enfants du couple, qui sont aujourd'hui la raison de vivre de leur père, sont Ella Bleue, née en 2000, et Benjamin, né en 2010.

Le clan Travolta a connu un second drame en 2020, lors du décès soudain de Kelly Preston des suites d'un cancer du sein. John et Kelly s'étaient mariés le 12 décembre 1991. La star de Pulp Fiction avait dédicacé quelques mots à sa défunte femme lors de la fête des Mères en 2021. "Chère Kelly, tu as fait entrer dans ma vie trois merveilleux enfants. Merci. Nous t'aimons et tu nous manques. Bonne fête des mères", avait alors écrit John Travolta.