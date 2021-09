Johnny Depp abandonné par sa mère à l'adolescence ? De surprenants documents refont surface

Non seulement les déboires judiciaires de Johnny Depp ont révélé nombre d'histoires sordides survenues durant son mariage chaotique avec Amber Heard, mais ils ont également dévoilé des détails sur l'enfance difficile de la star. Comme l'a rapporté Page Six le 16 septembre 2021, alors qu'il préparait un documentaire intitulé Johnny Depp v Amber Heard pour la chaîne Discovery+, un certain Paul Barresi a ressorti des archives les papiers du divorce des parents de l'acteur...

Johnny Depp avait 15 ans lorsque ses parents, la serveuse Betty Sue Palmer et l'ingénieur John Christopher, Depp ont divorcé en 1978. Dans les documents juridiques récemment découverts, datant de 1981, il est notamment précisé : "L'épouse reconnaît par la présente que l'enfant mineur des partie (...) John C. Depp II est pleinement émancipé et autosuffisant." Un élément qui a de quoi surprendre tant il contraste avec ce que l'acteur a déjà confié sur son enfance houleuse, entre déménagements à répétition et consommation de drogues précoce.

"Il a dit que depuis l'âge de 11 ans, il a pris toutes sortes de substances, y compris de la marijuana, de la cocaïne, de l'ecstasy, du LSD, des analgésiques sur ordonnance, des opiacés et des champignons magiques. Sa consommation de drogue, a-t-il dit, était un moyen d'échapper aux problèmes familiaux", rappelle Paul Barresi. Musicien avant même d'envisager une carrière au cinéma, Johnny Depp "a eu du mal à trouver des concerts dans un groupe de garage" et travaillait "à temps partiel comme télévendeur". Difficile donc de croire qu'il était autonome financièrement à 17 ans... "En ce qui me concerne, sa mère l'a renié à une époque où il avait incontestablement le plus besoin d'elle", ajoute Paul Barresi.

Une vraie garce sur pattes

Auprès du magazine Rolling Stones en 2018, la star des films Pirates des Caraïbes avait confié qu'avec son frère et ses deux soeurs, ils avaient été élevés par leur mère puisque leur père était majoritairement absent. "Ma mère est née dans un put*** de trou dans l'est du Kentucky... Son pauvre cu* était sous phénobarbital [barbiturique, NDLR] à 12 ans." Le père de Jack et Lily-Rose Depp avait raconté avoir reçu des coups, que ce soit avec un cendrier ou un téléphone. "Betty Sue, je l'ai adorée, mais elle pouvait être une vraie garce sur pattes", avait-il ajouté, deux ans après la mort de sa mère.

Lors de ses funérailles, l'ex-compagnon de Vanessa Paradis s'est souvenu avoir affirmé que sa mère "était peut-être l'être humain le plus méchant qu'il ait jamais rencontré de sa vie."