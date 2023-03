José Garcia : Sa fille, actrice, copie conforme de sa célèbre maman... la preuve en photos !

Il n'y a pas qu'au cinéma, à la télévision et dans les champs de vignes que José Garcia fait un carton plein. Dans sa vie privée également, l'acteur de 56 ans est plutôt bien gâté. S'il a annoncé son divorce avec Isabelle Doval, la femme qu'il avait épousée en 1993, il a retrouvé l'amour dans les bras de Camille, une jolie brune avec qui il a officialisé sur les photocall des avants-premières et des événements officiels. De ce mariage désormais terminé sont nées deux filles : Thelma et Laurène. Les deux femmes tentent toutes les deux leur chance dans la comédie. L'aînée Laurène a d'ailleurs pris part au tournage d'Astérix et Obélix, l'empire du milieu, dernier né de la saga signé Guillaume Canet.

Laurène a donc eu l'occasion de travailler avec son père José Garcia, interprète du personnage de Biopix. Ces bons souvenirs, elle les a partagés sur son compte Instagram qu'elle alimente régulièrement de photos d'elle, toutes plus canons les unes que les autres. L'occasion de découvrir qu'elle est le portrait craché de sa maman, également célèbre. Isabelle Doval évolue elle aussi dans le milieu du cinéma et de la télévision. En qualité d'actrice et de réalisatrice, on lui doit notamment les films Rire et Châtiment, Fonzy ou encore Deux femmes. Contrairement à son papa, aux cheveux plus poivre et sel désormais que bruns comme à l'époque, Laurène est dotée d'une chevelure blonde qu'on l'imagine mal avoir héritée de son père. Les traits du visage font eux aussi beaucoup penser à la maman. Heureusement, José peut compter sur la petite dernière pour assurer (de manière plus flagrante) la lignée physique des Garcia !