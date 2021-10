Julia Paredes, amincie, partage un avant/après de son corps transformé : "J'ai longuement hésité..."

Désemparée face à ce corps qu'elle ne reconnaissait plus, elle confie : "En me regardant dans le miroir avec la peau flasque et remplie de cellulite, je me sentais mal et j'en pleurais même !" Heureusement, son mari lui a proposé de l'aider en lui proposant un programme de rééquilibrage alimentaire.

Impressionnée par les bons résultats de ce programme, Julia révèle : "À vrai dire je n'y croyais pas trop... et un mois après me voilà avec 8 kg en moins, le corps plus tonique et raffermi et je me sens tellement mieux. Et quand j'y pense ce sont des habitudes alimentaires à prendre, rien de drastique. Il suffit d'être motivé, de le vouloir, et d'avoir un bon coach ?" Un programme très efficace puisque l'ancienne candidate de Friends Trips parvient même à enfiler des pantalons en taille 36, trois mois seulement après son accouchement. "Je suis trop contente !" avait-elle confié à Purepeople.