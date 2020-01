Julia Paredes : "Rassurée" après le report de l'opération de sa fille Luna

C'est un début d'année très compliqué pour Julia Paredes... Après avoir subi une opération à la suite d'une seconde fausse couche, c'est maintenant au tour de sa fille, Luna de subir une intervention chirurgicale. Heureusement pour la petite, il s'agit d'une opération banale, très fréquente chez les enfants. En effet, mercredi 22 janvier 2020, il était prévu que Luna se fasse retirer les végétations, souvent responsables d'une obstruction nasale importante chez les petits. Sur son compte Instagram, la jeune maman de 30 ans a cependant annoncé que l'opération était reportée.

"Ce matin, nous sommes allées à l'hôpital très tôt pour que Luna se fasse opérer des végétations et pose de yoyos. Les médecins n'ont finalement pas pu l'opérer, car elle toussait encore beaucoup et cela pouvait être dangereux pour l'opération", annonce Julia Paredes en légende d'une photo la montrant en train de jouer avec sa fille dans un couloir de la clinique. Au volant d'une petite voiture bleue, Luna est vêtue d'une blouse d'opération. "Nous reportons donc l'opération, mais le point positif, c'est qu'elle sera moins stressée le jour J (et maman aussi) ! Elle sait désormais ce qui l'attend, elle a vu le personnel de l'hôpital, qui est d'ailleurs super, ils ont même prévu une petite voiture électrique pour l'amener au bloc. Tout cela nous a rassurées pour la prochaine fois !", explique l'ancienne candidate de télé-réalité.