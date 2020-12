Julia Vignali brûlée au troisième degré : son terrible accident

Julia Vignali est une femme tatouée. La présentatrice de 45 ans, que l'on retrouve chaque mercredi soir dans Le Meilleur Pâtissier (M6), s'est en effet fait faire un tatouage représentant des fleurs de cerisiers du Japon sur le bras droit. Mais elle ne l'a pas fait par hasard.

La compagne de Kad Merad a voulu ce tatouage afin de dissimuler une blessure d'enfance comme elle l'avait expliqué en 2018, à nos confrères de Télé 7 Jours. "Je l'ai depuis avril 2017. Il cache une cicatrice de brûlure que je me suis faite à l'âge de 5 ans. En 1980, le matin de la fête des mères, j'ai renversé mon bol de chocolat chaud, et mon pyjama en acrylique a littéralement fondu sur mon bras. C'est ce qui s'appelle un accident domestique. Brûlée au troisième degré, j'ai dû, pendant des années, me rendre deux fois par semaine à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, à Paris", expliquait Julia Vignali.

En 2017, la belle brune avait donné davantage de détails à Paris Match : "Il y a le feu à mon bras, vite les pompiers ! Je m'évanouis sous le choc de la douleur. Un geste... Je me suis renversé mon chocolat chaud sur le pyjama. En acrylique, il a littéralement fondu. Marquée à vie." Comme si cela ne suffisait pas, les urgences ont mal évalué la situation, Julia et sa famille avaient donc "un peu traîné à la maison" avant de se rendre à l'hôpital. C'est la raison pour laquelle la maman de Luigi (née d'une précédente relation) n'a pu être greffée. "Un jour, on décide de m'opérer, sinon mon bras ne grandira plus. Il vaut mieux un bras moche avec une cicatrice qu'un petit bras qui aurait fini sa croissance trop tôt", avait-elle conclu.

Cet incident a provoqué une prise de conscience chez Julia Vignali qui avait ajouté auprès de Télé 7 Jours que les accidents de la vie courante étaient la "première cause de mortalité infantile en France". "D'avoir passé du temps à l'hôpital en contact d'enfants en souffrance m'a ouvert l'esprit et le coeur. Je crois que j'ai gagné en sensibilité et en empathie", avait-elle reconnu. De bouleversantes confidences.