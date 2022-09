Julie Gayet : Sa surprenante tenue pour son hommage à Elizabeth II

Après plus de 70 ans de règne, la reine Elizabeth II est morte en honorant la promesse qu'elle a faite lors de son couronnement : celle d'assurer son rôle et ses devoirs jusqu'au bout. Le mardi avant sa mort, la souveraine recevait Liz Truss au château de Balmoral, pour officialiser sa prise de poste de Première ministre. Personne ne se doutait alors que deux jours plus tard, la nouvelle que tout le monde redoutait allait tomber.

C'est un moment historique que l'histoire de la monarchie britannique est en train de vivre. Beaucoup en ont conscience. Les chefs d'Etat des autres pays ont d'ailleurs rendu hommage à la reine, qu'ils ont eu (ou non) la chance de croiser au cours de leur mandat. L'actuel président français et ses deux prédécesseurs ont saisi l'opportunité dès qu'ils en ont eu l'occasion.