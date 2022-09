Diaporama : Julie Gayet : Sa surprenante tenue pour son hommage à Elizabeth II

23 / 24

Exclusif - Julie Gayet - Dîner de Gala de l'association Elisecare sponsorisé par P. Bénacin (Interparfums) et orchestré par Y.Alleno au Pavillon Ledoyen à Paris le 13 octobre 2021. Depuis la crise de la COVID, l'association résiste et maintient ses actions auprès des blessés victimes de la guerre et du terrorisme avec difficulté. Cette année est donc d'autant plus importante en raison de la crise mondiale. Elisecare prend en charge les blessés victimes de la guerre et du terrorisme. Elle offre aux rescapés, à travers ses dispensaires mobiles, une prise en charge médicale et psychologique complètes. En Irak, notre mission s'articule principalement autour des femmes victimes de trafic sexuel, et des enfants victimes de torture. Nous avons formé des équipes spécialisées dans la prise en charge du psycho traumatisme, à la médecine reconstructrice, aux premiers secours, aux techniques de méditation et à la prise en charge de la douleur. Nous oeuvrons sur le long terme de l'urgence auprès de minorités religieuses persécutées sur leurs terres ancestrales anciennes (cas des Yezidis et des Chrétiens d'Orient), torturées et persécutées par des fanatiques islamiques, poussés à l'exil ou tassées dans des camps de réfugiés et souffrant de graves séquelles physiques et psychologiques. Nous avons également d'autres missions similaires en Syrie, en Ethiopie, au Liban, en Arménie. Une vente aux enchères a eu lieu et parmi les lots à remporter, un lot supplémentaire a été rajouter au dernier moment par V. Guillhaume : un petit déjeuner au Café de Flore avec J. Gayet ! La chanteuse S.Sue est venue interpréter trois chansons en acoustique. © Coadic Guirec/Bestimage