Julie (Koh-Lanta) : Confidences sur son divorce et grande annonce (EXCLU)

Qui ne connaît pas la pétillante Julie, ancienne candidate de Koh-Lanta (2016 et 2018) qui adorait pousser la chansonnette à tout moment de la journée ? En ce début d'année, les téléspectateurs ont pu redécouvrir l'aventurière sous un tout nouveau jour. Et c'est dans l'émission Incroyables Transformations, diffusée le 14 janvier 2020 sur M6, que la belle a fait son retour sur nos petits écrans. Bien décidée à reprendre sa vie en main, Julie a fait quelques révélations étonnantes, allant de son divorce à sa recherche d'emploi. Contactée par Purepeople.com, elle a accepté de répondre à quelques questions.

Vous avez fait votre retour à la télévision dans Incroyables Transformations. Que s'est-il passé entre votre dernière participation à Koh-Lanta et ce tournage ?

Dans la vie, il n'y a pas de hasard et je pense que cette émission de relooking est venue au bon moment pour moi, c'est-à-dire au moment où j'ai décidé de prendre ma vie en main et ça n'a rien à voir avec la crise de la quarantaine... J'ai eu ce déclic parce que jusqu'à présent je me suis toujours occupée des autres et je me suis aussi beaucoup investie dans les associations de bienfaisance. J'ai eu un retour très positif de la part de toutes ces personnes, qui me disaient que c'était à mon tour de prendre soin de moi et de réaliser mes rêves. Je me suis dit que c'était vrai, qu'il fallait que je me reprenne en main et que je prenne du temps pour moi.

Dans l'émission, vous dites que vous avez eu envie d'appuyer sur le bouton reset de votre vie. Pour quelle raison ?



C'est simple, on n'a qu'une seule vie et elle est courte. C'est à nous-mêmes de faire les actions nécessaires pour que notre vie soit la plus jolie possible, alors j'ai foncé. Je suis très heureuse aujourd'hui. Quand on a la chance d'être en bonne santé et d'être dans un pays où on est libre d'être soi, il faut vraiment profiter de tout ça. Donc non, je n'ai aucun regret, j'ai écouté tous les conseils bienveillants de mon entourage et je me sens très bien.

Vous étiez à la recherche d'un nouveau travail. Où cela en est-il ?

Je suis actuellement en période d'essai. Je ne peux pas encore dire quel métier je vais faire, mais c'est en bonne voie.

Et votre recherche d'appartement ?

Ça y est, j'ai trouvé ! Je suis finalement restée dans ma région d'origine. Je suis dans un petit appartement en bord de mer, en location. Je suis très contente d'être restée dans les terres catalanes, avec toute ma famille et mes amis.

Dans l'émission, vous annoncez votre divorce. Que s'est-il passé ?



Avec Benjamin, mon ex-mari, nous nous entendons très très bien, nous sommes restés amis. En fait, nous avons un peu discuté pour faire le point sur notre relation et c'est d'un commun accord que nous avons décidé de prendre des voies différentes. Nous voulions chacun fonder une famille de notre côté, donc il fallait nous séparer. Mais il n'y a aucune tension entre nous et nous sommes de très bons amis. D'ailleurs, je lui souhaite d'être très heureux et de pouvoir réaliser ses rêves.

Votre prochain rêve est donc de fonder une famille, cela inclut le fait d'avoir des enfants ?

Bien sûr ! J'aimerais trouver mon amoureux et évidemment avoir des enfants, même si effectivement j'ai la quarantaine, je ne désespère pas ! Donc j'espère rencontrer l'homme de ma vie et faire un bébé... ou deux !

On a pu découvrir votre relooking hier soir. Comment s'est passé le tournage ? Qu'avez-vous pensé des commentaires des experts ?

C'est extraordinaire, les experts ont été fantastiques ! Ce sont des professionnels, ils connaissent très bien leur métier. Personnellement, je leur ai laissé carte blanche parce que je comptais sur eux pour donner un coup de pep à ma nouvelle vie. Je voulais un look qui me ressemble et le résultat est top. C'est chic, c'est pétillant, tout correspond à ce que j'aime !

Continuez-vous à avoir recours à la médecine esthétique en ce qui concerne vos petites rides ?

À vrai dire, non. J'ai été ravie de pouvoir tester cette méthode parce que c'était la toute première fois. Aujourd'hui, les petites ridules sont revenues, mais je ne poursuivrai pas dans ces techniques-là. En revanche, je peux le conseiller si d'autres personnes souhaitent essayer. Au final, mes petites rides sont revenues, mais on m'a dit que c'était charmant, donc je reste moi-même !

Vous avez changé de couleur de cheveux, celle réalisée lors de l'émission ne vous plaisait pas ?

Non, le roux, c'est très beau, j'adore ! Mais comme je cherchais du travail ces derniers temps, je me suis dit que j'allais revenir sur une couleur un peu plus sobre. J'ai opté pour le châtain qui se rapproche de ma couleur naturelle, car je me disais que, pour passer des entretiens, ce serait peut-être un peu mieux.

Sur Instagram, on a pu voir que vous faites un rééquilibrage alimentaire. En quoi cela consiste-t-il ? Dans quel but faites-vous ça ?

Tout simplement par rapport à Koh-Lanta. Quand on rentre d'une aventure de survie, on a tendance à se jeter sur la nourriture et à manger en quantité illimitée... Moi, j'avais surtout envie que mon corps récupère toutes les bonnes vitamines qu'il avait perdues pendant la survie, donc j'ai fait appel à un ami, Kunlé, qui a fait Koh-Lanta lui aussi, mais dans une autre saison. Il est coach sportif et comme je sais qu'il est très professionnel, j'ai fait appel à lui pour qu'il me prépare un programme alimentaire, seulement dans le but de retrouver tout ce dont mon corps a besoin.

Avez-vous des projets musicaux ?

De temps à autre, je peux être amenée à chanter dans des soirées privées, mais ce sont plutôt des groupes ou des amis musiciens qui font appel à moi. Quand on me contacte, j'accepte avec plaisir. C'est vrai que je suis une artiste dans l'âme et dans le coeur, donc si on vient me proposer des projets, souvent, j'accepte. Ça peut être du cinéma, des émissions télé ou d'autres projets artistiques... je reste ouverte.

Propos recueillis par Perrine Némard

