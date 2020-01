Julie (Koh-Lanta) relookée : son incroyable transformation

En 2016, Julie a participé à Koh-Lanta et en 2018, elle faisait son retour dans l'édition All Stars. Le public se souvient encore de son dynamisme et, surtout, de sa passion pour le chant. Depuis, l'ancienne aventurière de 40 ans a complètement changé de vie. L'ancienne assistante dentaire a quitté son travail, son appartement et également son mari comme elle l'a confié dans Incroyables Transformations (M6), lundi 13 janvier 2020.

Nouvelle étape : un changement physique. L'une de ses amies lui reprochait son style un peu trop vieillot, elle a donc accepté de passer entre les mains expertes de la maquilleuse Léa Djadja, du coiffeur Nicolas Waldorf et de la styliste Charla Carter pour s'offrir un nouveau look. Elle a également fait appel au chirurgien plasticien de l'émission afin de gommer certaines rides. "On va estomper ses rides en endormant ses muscles, grâce à l'action de la toxine botulique qui va durer six mois", explique-t-il. Elle devait donc faire une à deux séances par an par la suite pour conserver le résultat.

Une fois sa séance terminée, elle a retrouvé les autres experts pour finir sa transformation. Nicolas Waldorf a souhaité enlever son blond pour lui faire un roux incendiaire. Charla Carter lui a appris à mélanger les imprimés et Léa Djadja lui a fait un maquillage plutôt naturel pour mettre en avant ses yeux marron et sa bouche. Oubliée donc la femme qui est arrivée avec un stylo dans les cheveux, un simple T-shirt, un jean et des ballerines. C'est une nouvelle Julie que les téléspectateurs ont découverte en fin d'émission. Un changement qui a beaucoup plu à la principale intéressée et qui et l'a surtout émue.

Depuis la fin du tournage d'Incroyables Transformations, on peut constater en se rendant sur son compte Instagram que Julie fait plus attention à son look. Aujourd'hui, c'est une couleur auburn qu'elle affiche sur ses réseaux sociaux. Et elle est toujours aussi sublime.