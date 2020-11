Julie Pietri "anéantie" : son ex fiancé est mort

Le 29 octobre 2020, Jean-Marie Moreau a trouvé la mort. Un nom peu connu du grand public mais familier pour l'industrie musicale. Ancien journaliste, parolier et même président de la Sacem, il a aussi été le compagnon de la chanteuse Julie Pietri, aujourd'hui en deuil.

Sur sa page Facebook, l'interprète du tube Eve lève toi a posté un message après avoir appris la mort de celui qui avait partagé brièvement sa vie ; côté vie privée, Julie Pietri avait d'ailleurs admis avoir eu quelques déconvenues. "C'est avec une douleur infinie que j'apprends le décès de mon tendre ami Jean-Marie Moreau artisan de mon tout premier succès Magdalena et de mon premier album tant par les textes que par la production déléguée pour CBS... Il était aussi l'homme de ma vie à cette époque là, il venait d'arrêter le journalisme à la tête de la rédaction de 'Salut' journal tellement à la mode à l'époque.... Homme cultivé et très réservé ses textes étaient pourtant d'une sensibilité extrême .... Depuis quelques années je le revoyais régulièrement et partais parfois à son bras assister aux Grands Prix de la Sacem! Il a longtemps été l'un des piliers de cette belle maison, comme on dit numéro deux ou trois , mais le numéro un dans mon coeur aujourd'hui !", a-t-elle écrit.

Julie Pietri, qui a récemment sorti le disque Salammbô, a ajouté : "C'est sous sa houlette que je suis devenue en 2006 sociétaire professionnelle de la Sacem dans la même promotion que Thierry Ardisson, Sandrine Kiberlain ou encore Michael Youn..... Je suis anéantie aujourd'hui et je pleure sa grandeur d'âme et son amitié... Repose en paix tu me manques déjà tellement !" Le magazine France Dimanche relate de son coté que Jean-Marie Moreau est mort après un long combat contre la maladie.