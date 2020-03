Julie Pietri en colère : "Je ne peux plus cautionner tout ça"

Julie Pietri fête, déjà, 40 ans de carrière ! L'inoubliable interprète du tube Ève lève-toi, qui part en tournée dans toute la France et a choisi la Journée internationale des droits des femmes pour débuter depuis le théâtre de la Tour Eiffel, a fait des confidences à France Dimanche. Une interview entre coup de gueule et prises de position.

Star des années 80 certes, mais Julie Pietri (64 ans), est bien dans son époque ! Ainsi, très sensible à la cause animale, elle a confié au magazine avoir arrêté de manger de la viande. L'occasion de taper du poing sur la table. "Ça suffit de maltraiter les animaux. Ces pauvres bêtes que l'on abat comme des sauvages, je ne peux plus cautionner tout ça. Je mange encore un peu du poisson mais à condition qu'il soit bio...", a précisé la chanteuse. Alors que les élections municipales approchent, pourrait-elle par exemple apporter sa voix au Parti animaliste ?

Et Julie Pietri d'assumer d'être une artiste engagée sur divers combats. Elle défend ainsi les enfants pauvres et maltraités - elle est marraine d'une petite vietnamienne - aussi bien que les droits des femmes. Elle se déclare d'ailleurs féministe. "C'est un combat que j'ai toujours porté en moi (...) Toutes ces femmes [qui ont pris la parole avec #MeToo, NDLR] ont raison. Ça suffit cette omerta qui règne dans notre milieu. Dans tous les métiers d'ailleurs. (...) Les femmes ont encore un énorme chemin à parcourir pour se faire respecter", clame-t-elle. Nul doute qu'elle prodigue de précieux conseils ainsi que quelques mises en garde à sa fille adorée, Manon.

Dans les pages du Parisien, Julie Pietri en dit un peu plus sur son engagement féministe et les conséquences qui lui ont joué des tours. "Quand j'ai débuté ma carrière, on ne m'a pas laissé le pouvoir de décider. J'étais Julie. La petite Julie qui fermait sa gueule. J'ai claqué la porte de ma maison de disques, en y laissant énormément d'argent. Mais j'étais libre, j'ai décidé d'ajouter mon nom, Pietri, à mon prénom, les radios me prédisaient l'échec avec un tel nom. C'est à ce moment, à 31 ans, que j'ai sorti Eve lève-toi, mon plus grand tube. A l'époque, je disais que c'était une chanson féministe, tout le monde s'en fichait", a-t-elle raconté. Alors qu'elle fête ses 40 ans de carrière, elle savoure une belle revanche...

L'interview intégrale de la star est à retrouver dans France Dimanche, dans les kiosques depuis le 6 mars 2020.