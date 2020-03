Julie Ricci enceinte et complexée : "Des petits bourrelets s'installent..."

La nouvelle grossesse de Julie Ricci ne semble pas se passer de la plus sereine des manières. En effet, après avoir été victime d'une fausse couche à l'été 2019, la jolie brune a eu la chance de retomber enceinte. Avec son mari Pierre-Jean Cabrières, elle attend un deuxième petit garçon, un peu plus d'un an après la naissance de Gianni. Mais voilà, entre ses nausées, ses angoisses et la possible opération des reins que devra subir le nouveau-né, Julie est quelque peu désemparée.

Pour ne rien arranger à son moral, l'ancienne candidate de Secret Story est confrontée à des changements physiques. Contrairement à sa première grossesse, son ventre s'est arrondi en un temps record. Et à trois mois d'accoucher, elle peine à se sentir bien dans sa peau, comme elle l'a révélé à travers un nouveau post Instagram vendredi 13 mars 2020. "Des petits bourrelets qui s'installent, plus rapidement que pour ma première grossesse. Je commence déjà à ne plus trop m'aimer physiquement et je suis seulement dans mon 6e mois de grossesse. Ahaa ça promet", a-t-elle inscrit en légende d'une photo d'elle en bikini. Car oui, Julie Ricci s'est octroyé un break entre copines à l'île Maurice, mais là encore la chance n'était pas au rendez-vous puisque la météo ne s'est pas montrée favorable pour lui apporter le réconfort qu'elle espérait.

Qu'à cela ne tienne, elle peut toujours compter sur le soutien sans faille de ses admirateurs. "Tu es rayonnante arrête !!", "Tu es toujours aussi belle", "C'est que du bonheur d attendre un enfant et les petits bourrelets ça donne du charme". Les petits complexes de la jeune femme ne l'empêchent en tout cas pas de multiplier les clichés de son impressionnant baby bump !