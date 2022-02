Julien Castaldi et sa fiancée Kiara (enceinte) face à la mort : un de leurs proches est décédé

Bientôt papa de son premier enfant avec Kiara, Julien Castaldi accompagne sa compagne dans une terrible épreuve : la mort d'un être cher. Sur Instagram, le fils de Benjamin Castaldi a dévoilé que sa moitié a vécu un terrible drame familial sans donner, pour le moment, plus de précisions.

Sur un fond noir publié le 18 février 2022 sur Instagram, l'ancien chroniqueur du Mad Mag écrit : "Aujourd'hui a été une journée difficile pour ma belle-famille. Voir un proche partir est vraiment un moment douloureux. Avoir partagé cette journée avec eux a été un honneur. J'espère que nous nous retrouverons tous rapidement pour partager un moment de joie. Je vous aime." De son côté, la fiancée de Julien Castaldi a préféré rester silencieuse sur le deuil qu'elle est en train de vivre et n'a pas souhaité en dire plus sur les réseaux sociaux.

Une triste nouvelle qui intervient peu de temps après que le couple a annoncé officiellement qu'ils attendaient leur premier enfant. Pour rappel, Benjamin Castaldi avait révélé la grossesse de Kiara dans l'émission Touche pas à mon poste (C8) le 13 janvier 2022. Un mois plus tard, les amoureux étaient venus sur le plateau de TPMP XXL animé par Valérie Bénaïm pour dévoiler le futur prénom de leur bébé : Angelo. Un prénom symbolique puisqu'il figure sur les papiers d'identité des enfants de Benjamin Castaldi car il correspond au prénom de son grand-père.

Amusé, l'ancien animateur de Loft Story révélait également son étonnante réaction lorsqu'il avait appris le sexe de l'enfant. "Je rêvais d'avoir une petite-fille. Quand ils ont fait le ballon avec les couleurs, on doit dire : 'Ah oui, super !' Et quand j'ai vu que c'était un garçon, j'ai dit : 'Ah non, encore' !"

Une naissance qui devrait mettre du baume au coeur de Kiara mais aussi de Julien Castaldi, impatient de devenir papa. Pour rappel, Julien Castaldi (25 ans) est l'aîné des enfants de Benjamin Castaldi. Il a un frère Simon (21 ans). Ils sont tous deux les fruits du mariage entre Benjamin et Valérie Sapienza. Il a également deux demi-frères : Enzo (18 ans, dont la maman est Flavie Flament) et Gabriel (bientôt 1 an, dont la mère est Aurore Aleman).