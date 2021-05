Julien Tanti métamorphosé : il dévoile un impressionnant avant/après

Julien Tanti n'a pas perdu de temps. À peine l'incroyable anniversaire de son fils Tiago (3 ans) terminé que le candidat de télé-réalité s'est remis au sport. À Dubaï, où il a désormais ses habitudes depuis qu'il s'y est installé avec sa famille, Julien a fait un saut à sa salle de sport. Au programme : musculation et cardio. Le mari de Manon Marsault s'offre même les services d'un coach professionnel pour être certain d'obtenir de bons résultats. Et à en croire une photo postée via sa story Instagram, ses efforts payent !

En effet, ce mardi 25 mai 2021, Julien Tanti a dévoilé un avant/après saisissant (voir notre diapo) ! Sur la première image, il apparaît avec des rondeurs et le bidon de sortie tandis que sur la deuxième, le jeune homme dévoile ses bras musclés et son ventre plat. La différence est incontestable.

Nul doute que le Marseillais est ravi de sa métamorphose lui qui peinait à retrouver une silhouette idéale depuis qu'il est devenu papa. Car oui, comme il nous l'avait confié lors d'une interview en 2018, Julien Tanti a été en pleine couvade en attendant la naissance de son fils Tiago. "Je mangeais pour elle (Manon, ndlr). En un mois, j'ai pris 10 kilos. J'étais énorme.", reconnaissait-il à l'époque. Une expérience qui s'est réitérée en 2020 lorsque son épouse attendait leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Angelina (8 mois). Là encore, Julien Tanti n'avait pas pu s'empêcher de prendre du poids. Mais toute cette histoire est du passé !

Il faut dire qu'à Dubaï, Julien a de la concurrence au niveau du physique avec l'émergence des influenceurs dans la ville. Ils sont de plus en plus à y poser leurs bagages et à y mener un train de vie luxueux grâce à leurs activités sur les réseaux sociaux. Des activités qui rapportent très très gros...