Justin Bieber : Footing en pleine nuit et en caleçon, devant sa femme Hailey Baldwin

Côté coeur, Justin et Hailey forment toujours un couple amoureux et heureux. Le mannequin a récemment fait l'objet d'une rumeur de grossesse, rumeur démentie sur Instagram. "Je ne suis pas enceinte. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'écrire des mensonges venant de vos 'sources' et concentrez-vous sur ce qui est important, je parle de l'élection [présidentielle, NDLR]", a écrit la jeune femme en mentionnant Us Weekly.

Le couple a fêté son premier anniversaire de mariage, célébrant leur union du 30 septembre 2019. L'heureux événement avait eu lieu à Bluffton, en Caroline du Nord.