Kaaris et son ancienne compagne placés en garde à vue, leur séparation est un véritable enfer !

En septembre dernier, Kaaris assistait tranquillement à l'avant-première du film Athena, organisée à la salle Pleyel de Paris. Mais le voilà, à nouveau, placé en garde à vue. Ce mercredi 9 novembre 2022, le rappeur a effectivement été pris en charge par le commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois à la suite d'une plainte, pour violences, déposée par son ancienne compagne Linda P - selon les informations exclusives du journal Le Parisien.

Leur divorce ne s'est pas déroulé comme prévu. C'est la deuxième fois que Kaaris se retrouve placé en garde à vue, dans ce même commissariat, pour cette même histoire. Il est actuellement entendu à propos de la violence altercation qu'il aurait vécue avec Linda P. qui est, cette fois-ci, elle aussi en garde à vue pour violation de domicile et dégradation.

Ce sera l'occasion de confirmer les violences odieuses et lâches de Kaaris

Les faits remontent au mois de janvier 2022. Kaaris, de son vrai nom Okou Gnakour, avait été accusé de violences par son ancienne épouse, et mère de son enfant, Linda P. Cette dernière assurait que le rappeur, avec qui elle a été en couple pendant quatorze ans, l'aurait bousculée, l'aurait enfermée dans son garage et l'aurait alors frappée avec ses poings et ses pieds. Il l'aurait ensuite poussée vers la sortie en lui jetant les ongles qu'il lui aurait arraché en la battant. Un certificat médical officiel mentionnait cette main désonglée ainsi que plusieurs contusions, dont une au pied droit.

Linda P. avait dû se déplacer, par la suite, en béquilles pendant deux semaines. "Ce sera l'occasion de confirmer les violences odieuses et lâches de Kaaris sur son ex-compagne, expliquait à l'époque Me Adrien Gabeaud, l'avocat de la défense. Malgré toutes les tentatives à l'encontre de ma cliente, celle-ci est très déterminée à faire valoir ses droits." Le parquet d'Évry-Courcouronnes avait ouvert une enquête préliminaire et Kaaris avait, de son côté, déposé une plainte pour "dénonciation calomnieuse". Retour, pour l'heure, à la case départ.

Okou Gnakouri reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.