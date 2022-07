Karim Benzema : Découvrez pourquoi Wejdene 'rend fou' la star du foot !

C'est le phénomène musical de 2020 et depuis, elle ne fait que confirmer son succès avec de nombreux tubes. Lorsqu'elle débarque avec Anissa et la célèbre phrase "Tu hors de ma vue", Wejdene fait l'effet d'une bombe dans le monde de la musique française. Depuis, la jeune femme de 18 ans poursuit sa carrière avec de nombreux tubes et elle est devenue en moins de deux ans l'idole des plus jeunes, et ce n'est pas la fille d'une des plus grandes stars du football français qui dira le contraire.

C'est une confidence que l'on attendait pas vraiment de la part de Karim Benzema. Le footballeur de 34 ans qui évolue au Real Madrid est connu pour son amour de la musique et surtout sa fascination pour les rappeurs américains. Fan absolu de Tupac, il partage très souvent des photos de son idole et récemment, il a même publié une vidéo qui a fait polémique et dans laquelle il reproduit le style de vie d'une star du rap aux États-Unis. Seulement, le grand copain de Kylian Mbappé n'est pas fermé à d'autres styles musicaux et notamment lorsqu'il se trouve en présence de ses enfants, qui n'ont clairement pas les mêmes goûts que lui.

Mélia écoute Wejdene en boucle à la maison !

Dans une interview accordée récemment, le footballeur condamné dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena a livré quelques informations assez inattendues. Sa petite Mélia, qu'il a eu avec sa compagne de l'époque Chloé de Launay, est une grande fan de l'interprète de Coco. "Une musique que j'écoute par exemple avec ma fille, c'est Wejdene", affirme Karim Benzema dans une interview, avant d'aller plus loin en affirmant que Mélia l'a "rendu fou avec ça" et tout particulièrement avec son premier tube, Anissa.

Une drôle de confidence de la part de l'ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo, qui sort d'une saison incroyable avec son club. Champion d'Europe pour la cinquième fois avec le club madrilène, Karim Benzema est le grandissime favori pour le prochain Ballon d'Or.

Alors, Karim Benzema fan de Wejdene ? En tout cas, sa fille fait tout pour que ce soit le cas !