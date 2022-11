Karim Benzema : Ignoré par un célèbre proche après le Ballon d'Or, cette révélation qui fait vivement réagir

C'est l'un des plus beaux jours de sa vie et rien ni personne ne pourra lui enlever. Le 17 octobre dernier, Karim Benzema a obtenu son tout premier Ballon d'Or, entrant encore un peu plus dans la légende du football. À 34 ans, le Français n'a jamais paru aussi bon et à quelques jours du début de la Coupe du monde, il fait partie des stars à suivre dans la compétition. Si plusieurs joueurs ont réussi une saison de haut niveau, à l'image de Sadio Mané, qui termine à la deuxième place du concours, celui que l'on surnomme KB9 a totalement survolé la saison, emmenant son club du Real Madrid jusqu'au titre suprême en Ligue des champions.

Depuis, tous les regards sont tournés vers Karim Benzema, qui apparaît comme le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. À côté de ça, il vient d'officialiser sa relation avec la sublime Jordan Ozuna, un mannequin américain qui semblait très proche de lui ces derniers temps. Si le coéquipier de Kylian Mbappé chez les Bleus a réussi à devenir la grande star qu'il est en ce moment au Real Madrid, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant de nombreuses saisons, il a été dans l'ombre de l'une des plus grandes stars de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo. Le Portugais a tout gagné en Espagne, avant de partir en Italie, puis de revenir en Angleterre depuis l'été 2021.

Coéquipiers pendant des années, Benzema n'a pas encore eu de ses nouvelles

Vainqueur de 5 Ballon d'Or dans sa carrière, à deux longueurs de son éternel rival Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a toujours entretenu une excellente relation avec Karim Benzema, mais visiblement, le compagnon de Georgina Rodriguez n'a pas été très prompt à féliciter le natif de Lyon. Dans une interview diffusée par Téléfoot hier, le tout récent Ballon d'Or a révélé que le Portugais ne l'avait pas félicité pour son couronnement. "Non, je ne l'ai pas encore eu. Tranquille", a-t-il indiqué dans l'émission de TF1.

Une information surprenante tant Cristiano Ronaldo doit beaucoup à Karim Benzema, lui qui a toujours su le faire briller à l'époque où ils évoluaient ensemble. Il faut dire que CR7 est un peu préoccupé actuellement, lui qui vient de donner une interview explosive et qui fait beaucoup parler depuis ce matin...