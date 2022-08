Karin Viard : Mini-robe et chaussures léopard, la jeune mariée dévoile ses sublimes jambes

Tout sourit à Karin Viard en ce moment, que ce soit dans sa vie privée avec son mari Manuel Herrero ou sur les écrans. La comédienne acclamée a fait une belle apparition au Festival du film francophone d'Angoulême ce 27 août 2022 pour présenter le long métrage Maria Rêve, en salles le 28 septembre prochain. La star de 56 ans a choisi pour le photocall une robe en jean courte, soulignant sa superbe silhouette, des chaussures léopard ultra stylées et une boucle d'oreille unique pour composer avec sa coiffure asymétrique. Un look parfait pour souligner ses jambes divines ! Elle a posé avec plaisir au côté des réalisateurs Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller et de son partenaire Grégory Gadebois.

Sur son compte Instagram, l'héroïne de Polisse a partagé une belle et tendre photo de sa venue à Angoulême. "Festival d'Angoulème. María rêve. À moins que ce ne soit Gregory", écrit l'artiste avec poésie.