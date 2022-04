Karine Ferri a 40 ans : look sexy pour son anniversaire avec son mari Yoann Gourcuff !

Le 6 avril, c'était l'anniversaire de son petit Maël. Si le petit garçon a célébré ses 6 ans lors d'une fête qu'il n'est pas près d'oublier – ses parents ayant vu les choses en grand –, cette fois-ci c'est au tour de sa maman, Karine Ferri d'être à l'honneur. Ce lundi 25 avril, l'animatrice de The Voice, célèbre ses 40 ans. Toujours aussi épanouie, elle n'a pas manqué de remercier son "merveilleux" époux Yoann Gourcuff mais aussi ses fans, avec un défilé de looks. "Merci au plus merveilleux mari pour cet extraordinaire anniversaire surprise. Ti Amo Tanto", a-t-elle écrit en légende d'un carrousel. Visiblement gâtée, elle affiche sur ces photos un sourire qui en dit long sur son état d'esprit alors qu'elle entre dans la quarantaine.

On peut voir également en images la superbe table qui a été dressée pour cet anniversaire surprise que Karine Ferri n'est pas près d'oublier. "Merci évidemment à tous mes fidèles amis et bien sûr merci à la plus merveilleuse des familles, la mienne. Je vous aime fort", a poursuivi la mère de famille. Vêtue d'une robe dorée étincelante et d'une tenue en noir et blanc portée avec une paire de cuissardes, elle a également profité de l'occasion pour solliciter ses fans : "Et sinon, vous préférez quelle robe ?" Puis, Karine Ferri a confié à ses abonnés avoir hâte d'écrire la suite à leurs côtés. Ce qui va sûrement les réjouir.