The Voice : Tatiana Silva choisie pour remplacer Karine Ferri ? Elle répond...

Miss météo, mannequin, comédienne dans Joséphine, ange gardien notamment, animatrice télé aux commandes du magazine 90' Enquêtes... Tatiana Silva multiplie les casquettes. La jolie brune de 37 ans ne laisse que peu de place au repos dans son emploi du temps bien chargé. Et d'après des rumeurs, elle pourrait prendre les rênes d'un programme à succès de TF1 ! Interrogée sur le sujet par nos confrères du magazine Télé Star, en kiosques ce lundi 11 avril 2022, elle s'explique.

Karine Ferri bientôt évincée de The Voice... au profit de Tatiana Silva ? C'est la folle rumeur qui court ces derniers jours. Si la première ne s'est pas exprimée à propos de ce bruit de couloir, la seconde prend la parole. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ex-compagne de Stromae semble surprise par cette annonce ! "J'aimerais connaitre la source de cette information... Ce n'est qu'une fausse rumeur !", balance Tatiana Silva. Loin de remplacer Karine Ferri, l'animatrice venue tout droit de Belgique souhaite même retrouver sa camarade sur le plateau encore bien des années : "Je pense que Karine sera au rendez-vous. Je souhaite qu'elle y soit."

Rappelons que Karine Ferri co-anime le célèbre concours de chant de la Une depuis 2013, lors de la deuxième saison du show. Elle avait ainsi succédé à Virginie de Clausade qui a formé, le temps d'une édition, un duo avec Nikos Aliagas. Depuis, la maman de Maël (6 ans) et Claudia (3 ans et demi), tous les deux nés de ses amours avec l'ex-footballeur Yoann Gourcuff, fait les beaux jours de The Voice. En parallèle, elle multiplie elle aussi les projets, puisque depuis mars 2019, elle présente, en alternance avec Tatiana Silva justement, Les Docs du week-end sur TF1.

Bien qu'elle soit heureuse à la télévision, Karine Ferri précisait devant les caméras de 50' Inside en octobre 2021 que "la priorité reste [ses] enfants et [son] mari". "Aujourd'hui ils ont bien compris que maman s'épanouissait aussi dans son travail. Et que pour avoir une maman pleinement épanouie, Maman avait aussi besoin de retrouver les plateaux [de télévision]", avait-elle ajouté. Pas de doute, son départ de The Voice, ce n'est pas pour maintenant !