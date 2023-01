Kate Middleton aperçue sans son alliance : son mariage en danger après les révélations du prince Harry ?

La tempête médiatique et les tensions récentes provoquées par la langue un peu trop pendue du prince Harry auraient-elles eu des conséquences sur l'équilibre du couple formé par Kate Middleton et le prince William ? Pas le moins du monde ! Que les admirateurs des parents de George, Charlotte et Louis (9, 7 et 4 ans), le prince et la princesse s'aiment comme au premier jour, si ce n'est plus. Ce geste n'est qu'une simple réponse à une question d'hygiène.

Kate sans sa bague pour une bonne raison

Comme le site Hello le précise, n'importe quelle visite dans un centre hospitalier demande une extrême vigilance. Il fut donc demandé au couple d'ôter tout ce qui pouvait être une source de microbes en pénétrant dans l'aile réservée aux jeunes enfants. Le prince William ne portait d'ailleurs plus son alliance non plus, par respect pour le personnel et les patients pris en charge. Ce n'est pas la première fois que Kate Middleton est vue sans ses bijoux. Il y a trois ans, alors qu'elle visitait le Evelina children's hospital, la duchesse les avait déjà retirés. Ce qui ne l'empêche pas de continuer de briller dans le coeur de son prince. On a eu peur !