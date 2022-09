Kate Middleton en deuil : déjà prête à être reine ? Ce détail de son look qui n'est pas passé inaperçu...

C'est un détail côté look qui n'a pas échappé aux spécialistes : photographiée ce vendredi 9 septembre après l'annonce du décès d'Elizabeth II la veille, Kate Middleton était vêtue de noir pour aller chercher ses enfants à l'école, le visage marqué caché sous d'épaisses lunettes de soleil. Mais elle portait surtout de superbes boucles d'oreilles en perle que les plus fins observateurs ont reconnues immédiatement.

En effet, signées Annoushka Ducas, elles font partie des bijoux favoris de la nouvelle princesse de Galles pour les grands rendez-vous : elle les portait notamment lors des premières photos officielles de son fils le prince George. Certains y ont donc vu un certain hommage à la reine Elizabeth II, de qui la quarantenaire était particulièrement proche depuis plusieurs années.

Mais ce n'est pas tout : en portant ces boucles d'oreilles, Kate Middleton entre encore un peu plus dans la tradition de la famille royale. En effet, il est de coutume que les femmes en deuil portent des perles comme bijoux, notamment depuis la reine Victoria. Après le décès de son époux, celle-ci n'a porté que du noir jusqu'à sa mort, ne s'autorisant parfois qu'un collier de perles.

La reine Elizabeth II elle-même avait respecté cette tradition dans ses bijoux, notamment après la mort de son père, mais également aux enterrements de sa soeur, la princesse Margaret, et de son ex-belle-fille, la princesse Diana. Celle-ci n'était d'ailleurs pas en reste : elle avait également choisi des perles pour l'enterrement de Gianni Versace, mort en juillet 1997, un mois et demi avant elle.

En choisissant ces boucles d'oreille, Kate Middleton entre donc dans la tradition des femmes de la famille et se positionne une fois de plus comme une valeur sûre. Nommée princesse de Galles par le nouveau roi Charles III, la jeune femme devrait tenir un rôle important aux obsèques de la reine Elizabeth, où sa tenue sera scrutée par tous et où elle accompagnera son mari, le prince William, sûrement dévasté par la peine d'avoir perdu sa grand-mère bien aimée.

Celui-ci n'est pas réapparu en public depuis les quelques photos le montrant en train de se rendre à Balmoral en compagnie de ses deux oncles Andrew d'York et Edward de Wessex, ainsi que de sa tante Sophie de Wessex. Contrairement à son frère, le prince Harry, il ne semble pas être rentré à Windsor mais ne devrait pas tarder principalement pour retrouver sa femme et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis (9, 7 et 4 ans), qui seront eux aussi sûrement présents pour les obsèques.