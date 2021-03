Kate Middleton et William de sortie : leur belle surprise à un homme au bout du monde

De retour à Londres après plusieurs semaines de confinement dans leur maison de campagne du Norfolk, le prince William et Kate Middleton ont effectué une nouvelle sortie ce 18 mars 2021. Sous la pluie, le duc et la duchesse de Cambridge ont quitté leur appartement du palais de Kensington pour rejoindre l'Est de la capitale et le centre ambulancier de Newham. L'occasion pour la Britannique de 39 ans de recycler une tenue d'hiver qui avait déjà fait ses preuves par le passé.

Pour cette seconde apparition publique en quelques jours, la mère de George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans) a ressorti son long manteau camel signé Massimo Dutti, en dessous duquel elle portait un pull col roulé ton sur ton, un sac à main assorti de chez Metier London et une paire d'escarpins marrons. En janvier 2020 déjà, Kate Middleton s'était illustrée avec cet élégant manteau lors d'une tournée express à travers l'Angleterre.

Jeudi, le prince William et son épouse sont allés à la rencontre des ambulanciers, particulièrement sollicités depuis le début de la pandémie. Toujours aussi investis dans le domaine de la santé mentale, les Cambridge ont pris des nouvelles des soignants, allant même jusqu'à accepter de passer un appel vidéo au père d'une jeune ambulancière... au Bangladesh. A l'image de leur vidéo pour la Saint-Patrick, dévoilée le 17 mars, le duc et la duchesse ont fait bonne figure en dépit du scandale qui touche la famille royale depuis l'interview vérité du prince Harry et Meghan Markle.

A en croire l'experte royale Katie Nicholl, Kate Middleton serait "attristée, déçue et blessée" depuis cet entretien, notamment en voyant sa belle-soeur évoquer face caméra une vieille brouille qu'elle pensait réglée. De son côté, le prince William, en mari protecteur, serait irrité de voir la parfaite réputation de son épouse entachée. Mais s'il y a bien une confidence des Sussex qui fait grand bruit depuis leur interview, c'est celle laissant entendre que certains membres de la famille royale étaient inquiets de la couleur de peau de leur fils Archie (22 mois) avant sa naissance. Une véritable bombe qui, depuis, divise les Anglais et fait trembler la Couronne. "Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste", le prince William a-t-il lâché lors de sa sortie dans une école londonienne avec Kate Middleton, le 11 mars.

Déjà délicates depuis leur départ de la monarchie pour la Californie, il y a maintenant un an, les relations du prince Harry et Meghan Markle avec le reste de la famille royale ne risquent pas de s'arranger de si tôt. Le week-end dernier, pour la première fois depuis son interview télé, Harry a pu parler à son père le prince Charles au téléphone. Le Britannique a également échangé avec son grand frère William, sans que leur conversation ne soit réellement "productive". Les deux frères auraient toujours dans l'idée de se réunir le 1er juillet prochain à Londres, pour honorer la mémoire de leur mère Diana...

