Kate Middleton : Grosse promotion pour la princesse de Galles, et Camilla éclipse Andrew...

Camilla Parker-Bowles a beau avoir du mal à se faire une place dans le coeur des Britanniques, elle n'a jamais relâché les efforts. Passer derrière la regrettée Diana après avoir été longtemps la maîtresse de Charles n'a pas été facile à faire oublier. Mais depuis que Charles III est devenu roi, Camilla, elle, est reine consort et s'en sort plutôt bien dans son nouveau rôle. Mieux encore, elle vient d'hériter des titres du prince Andrew, en disgrâce. Camilla Parker-Bowles devient en effet colonel des Grenadier Guards alors que le roi Charles III secoue l'ordre de la famille royale. Le père de William et Harry donne aussi à la princesse de Galles Kate Middleton le premier rôle dans l'armée.

La reine consort a repris le rôle dont s'est vu déshonoré le prince Andrew en tant que colonel des Grenadier Guards à l'occasion d'un bouleversement des postes militaires royaux supérieurs. Alors que Kate Middleton est promue à son premier rôle dans l'armée, succédant à son mari en tant que colonel des gardes irlandais, le prince de Galles, lui, deviendra à la place colonel des gardes gallois. Kate a longtemps accompagné son mari aux défilés de la Saint-Patrick des Irish Guards, distribuant des brins de trèfle – mais sera désormais le colonel du régiment à part entière. Cependant, il ne faudrait pas s'attendre à ce qu'elle porte un uniforme. C'est avant le Trooping the Colour de l'an prochain que le roi Charles III a décidé d'annoncer ces changements majeurs. Cet évènement marquera, rappelons-le, l'anniversaire officiel du souverain britannique depuis plus de 250 ans. Le défilé d'anniversaire du roi, et le premier pour Charles, aura lieu un peu plus tard, le 17 juin. La nomination de Camilla à ce poste a été considérée comme une surprise ce mercredi 21 décembre au soir, mais peut être interprétée comme une sage décision du roi, rappellent nos confrères du DailyMail.

Le prince Andrew perd un titre avec une signification émotionnelle particulière

Il y a sept régiments de l'unité militaire supérieure, qui est chargée d'accomplir les cérémonies d'État et les fonctions publiques, et le monarque régnant détient normalement la nomination de colonel en chef des régiments. Chacun a également un colonel qui est normalement soit un membre de la famille royale, soit un officier supérieur. Andrew avait hérité du poste de colonel des Grenadier Guards de son défunt père, le duc d'Édimbourg, lorsqu'il a pris sa retraite de la vie publique en 2017. Un rôle qui avait une signification émotionnelle particulière pour lui, en raison de la popularité du prince Philip. Mais Andrew n'a jamais été aussi passionné d'équitation que ses frères et soeurs, et avait dû même suivre des cours pour pouvoir apparaître à cheval. Malheureusement, à la suite de sa désastreuse interview de BBC Newsnight en 2019, le prince a été contraint par la reine de démissionner de ses fonctions royales officielles, en revanche il avait été autorisé à conserver dix affiliations militaires, dont celle de colonel des Grenadier Guards. Mais le scandale Jeffrey Epstein a eu raison de lui et il a finalement été déchu du titre cérémoniel plus tôt cette année. Et ce n'est pas Camilla Parker-Bowles qui va s'en plaindre. En tant que reine consort, elle est la femme la plus gradée de la famille royale, ce qui pourrait faire relativiser Andrew, qui aurait ainsi peu de raisons de se plaindre.