Kate Middleton : Nouvelle coupe de cheveux estivale, la duchesse surprend

Après de longs mois de confinement et quelques sorties très surveillées, Kate Middleton a finalement pu retrouver son coiffeur ! Le 14 juillet 2020, la duchesse de Cambridge a fait une apparition remarquée dans l'émission BBC Beakfast. L'occasion pour la Britannique de 38 ans de dévoiler une nouvelle coupe de cheveux, parfaite pour les beaux jours.

Ravissante dans sa robe à pois signée Emilia Wickstead, une de ses créatrices fétiches, l'épouse du prince William est apparue avec une chevelure plus légère et plus claire, quelques mèches courtes encadrant son visage. Un nouveau look que les fans de la duchesse n'ont pas manqué de souligner sur les réseaux sociaux. Mardi à la télévision, la mère de George, Charlotte et Louis (6, 5 et 2 ans) a présenté un nouveau projet éducatif en collaboration avec la BBC : Tiny Happy People, une initiative qui offre en ligne des ressources aux parents et éducateurs pour les aider à développer le langage des enfants.