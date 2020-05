Katherine Schwarzenegger, enceinte: son chéri Chris Pratt passe sous la tondeuse

Coronavirus et confinement obligent, les stars sont privées de sortie ! Elles n'ont plus d'intérêt à s'apprêter. Chris Pratt, lui, continue de prendre soin de son apparence et peut compter sur le soutien de son épouse Katherine Schwarzenegger, qui s'est improvisée coiffeuse pour lui offrir une nouvelle coupe.

Tournages interrompus, avant-premières et soirées mondaines annulées... Chris Pratt pourrait se laisser aller ! Pourtant, le super-héros d'Avengers fait toujours attention à son look. Son épouse, l'auteure et fille d'Arnold Schwarzenegger, Katherine Schwarzenegger, lui a prodigué une nouvelle coupe de cheveux. La jeune femme enceinte de leur premier enfant (son deuxième) s'est emparée d'une tondeuse pour lui enlever quelques centimètres.

Elle a ensuite coiffé les cheveux de son mari en brosse. Le client, qui a retracé les étapes du processus dans sa story Instagram, a approuvé sa "coupe de confinement" par des emojis représentant un pouce en l'air et des signes d'applaudissements !