Kendall Jenner en Jessie de Toy Story sexy, Kim Kardashian en Mystique... Halloween bluffant !

Déguisements de serpents, Power Rangers, arlequins, Tiger King... Les déguisements d'Halloween de la famille Kardashian sont toujours très attendus chaque année. Le 29 octobre 2022, Kim Kardashian a dévoilé une nouvelle tenue des plus originales pour célébrer la fête des morts. Totalement recouverte de bleu, les cheveux rouges et les yeux verts, la maman de North, Saint, Psalm et Chicago s'est cette fois glissée dans la peau de Mystique, héroïne incontournable de l'univers Marvel. Sur Instagram, l'ex-femme de Kanye West a dévoilé tout son corps entièrement recouvert de peinture (ou d'une combinaison ?) n'oubliant, bien sûr, aucune partie de son anatomie. Une fois arrivée à la fête, l'ex de Pete Davidson a filmé son ami Diddy déguisé en Joker.

Pour rappel il y a quelques jours, la fille de Kris Jenner avait dévoilé un étonnant cliché où ses enfants étaient tous déguisés en stars de RnB. L'aînée était Aaliyah, Saint était déguisé en Snoop Dogg, Chicago incarnait Sade Adu et Psalm, Eazy-E.

De son côté, Kylie Jenner a opté cette année pour une transformation en fiancée de Frankenstein (voir diaporama). Effrayante avec une immense perruque ébouriffée noire et blanche, la maman de Stormi portait une chemise déchirée et était nue sous un simple drap noir. En guise d'accessoire, elle portait un énorme couteau.

Plus sage mais tout de même très sexy, Kendall Jenner s'est déguisée en Jessie de ToyStory. La star de L'Incroyable famille Kardashian âgée de 26 ans n'a pas manqué de dévoiler ses fesses galbées dans une culotte très échancrée. Elle portait également une perruque rousse, une chemise blanche de style cartoon ainsi qu'un pantalon imprimé vache et un grand chapeau de cowgirl rouge. "N'es-tu pas la plus adorable des jouets de l'espace ?" écrit-elle en légende. "La plus adorable des cowgirls", "Tellement belle !", "A l'infini et au-delà !", "Si je portais ce déguisement, je ne serai certainement pas aussi sexy que Kendall", peut-on lire en commentaires.