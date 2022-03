Kendall Jenner : Gros changement sur son visage, a-t-elle cédé à la chirurgie esthétique ?

Sur Instagram et Twitter, les utilisateurs ont réagi et étalé leur humour. "Scoop : les lèvres de Kendall Jenner ont expliqué. Autre info : les dermatos et chirurgiens esthétiques de Los Angeles sont à court de filler", a commenté un internaute. "Je n'ai jamais compris l'attrait. Ça ressemble toujours au c** d'un babouin femelle quand elle est prête à s'accoupler", ajoute un autre.

Kendall Jenner rejoint donc ses autres soeurs et leur maman Kris Jenner, toutes soupçonnées d'avoir subi des opérations de chirurgie esthétique. Au sein de la famille, seule Kourtney est saluée pour son naturel.

Kendall est rentrée aux États-Unis après plusieurs semaines en Europe pour la Fashion Week. Après deux ans sans défiler, elle a renoué avec la frénésie des shows en participant à ceux de Prada à Milan, et d'Off-White™ et Courrèges à Paris.