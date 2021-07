Kenza Saïb-Couton (Demain nous appartient) : photo et confidences émues sur son fils

Sa "petite cacahuète" comme elle le surnomme a enfin pointé le bout de son nez ! Le 10 juillet dernier, Kenza Saïb-Couton et son compagnon Arnaud Baillet ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon qu'ils ont choisi de prénommer Naël. Moins active sur les réseaux sociaux depuis sa naissance, la comédienne de Demain nous appartient a toutefois trouvé le temps de s'exprimer sur sa nouvelle vie de maman ce lundi 26 juillet à travers un post Instagram.

"Son odeur. Je pourrai passer la journée à le sniffer, c'est grave docteur ? On va quand même pas se mentir, devenir parents, c'est quand même un délire ; Entre l'amour inconditionnel, la joie, les angoisses, la fatigue, la peur de mal faire, les hormones... Ces deux dernières semaines ont été super intenses et sont passées très vite, mais paradoxalement, j'ai l'impression d'avoir vécu mille vies depuis son premier cri. Mais c'est aussi comme si nous avions toujours été une famille. Bref. On ne m'avait pas menti, le post-partum c'est quand même quelque chose...", a-t-elle écrit sous une nouvelle photo d'elle et son petit garçon, confortablement installé dans ses bras et couvert de baisers. Un texte qui a forcément touché sa communauté bienveillante.