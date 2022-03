Khloé Kardashian : De sortie avec un décolleté de folie, à deux doigts d'en montrer trop

Soupçonnée de cacher la vérité sur des opérations de chirurgie esthétique, régulièrement moquée pour ses photos excessivement retouchées, Khloé Kardashian n'en reste pas une des stars les plus sexy de la planète ! Elle l'a encore prouvé cette semaine en sortant le grand jeu pour une soirée. Canon en robe décolletée, la bombe a échappé de peu à un accident de décolleté...

C'est au Nobu, à Malibu, que la soirée en question a eu lieu ! Ce mercredi 23 mars 2022, le restaurant a accueilli les invités d'un événement co-organisé par la marque de vêtements Good American et le site Revolve. La co-fondatrice de Good American Khloé Kardashian s'y est rendue, accompagnée de deux copines.

Khloé Kardashian s'était minutieusement préparée pour l'occasion. La petite soeur de Kourtney et Kim Kardashian (et grande soeur de Kendall et Kylie Jenner) portait un manteau et une robe courte en denim bleu ciel Good American. Le décolletée de Khloé a attiré toute l'attention des photographes présents au Nobu, décolleté qui a manqué de peu de laisser échapper sa poitrine.

Après la robe transparente Mugler qui révélait ses jolies formes et un voyage à Miami avec Kim, Khloé Kardashian continue de régaler ses fans... ainsi que ses potentiels prétendants ! La jeune femme est célibataire depuis sa rupture avec Tristan Thompson. Le basketteur l'avait encore trompé avec une influenceuse prénommée Maralee Nichols, dont il s'est rapproché en mars 2021. De leur liaison, est né un fils.

"Aujourd'hui, les résultats d'un test de paternité ont confirmé que j'étais le père d'un enfant eu avec Maralee Nichols. J'assume l'entière responsabilité de mes actes. Maintenant que cette paternité est établie, j'ai hâte que nous élevions notre fils de manière amicale. Je présente mes plus sincères excuses à tous ceux que j'ai blessés ou déçus au cours de cette épreuve, à la fois publiquement et en privé", avait confirmé Tristan sur Instagram, avant de s'adresser directement à Khloé Kardashian."Khloé, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas la peine et l'humiliation que je t'ai infligées. Tu ne mérites pas d'être traitée comme je t'ai traitée ces dernières années. Mes actes ne correspondent pas à la manière dont je te vois. J'éprouve le plus profond des respects et le plus profond des amours pour toi", avait-il poursuivi.

Les aventures amoureuses de Khloé seront largement traitées dans la nouvelle émission de télé-réalité Les Kardashian, diffusée à partir du 14 avril 2022 sur la chaîne Hulu.