Kim Kardashian très sexy en look 100% cuir et moulant, Kendall Jenner en transparence

Qu'elle s'habille comme Marylin Monroe, se déguise en Mystique de X-Men ou choisisse une robe plus classique, Kim Kardashian n'est pas du genre à louper l'occasion d'être sexy ! Et ce samedi, la femme d'affaires et star de télé-réalité l'a montré une nouvelle fois : arrivée dans une robe en cuir ultra-moulante sur le tapis rouge de la soirée LACMA à Los Angeles, elle a impressionné tous les invités.

Accordée à des escarpins noirs à peine visibles et à des gants tout aussi foncés, la robe au col haut mettait en valeur ses formes. Une silhouette encore plus sexy grâce à ses longs cheveux blonds laissés libres et qui ont fait craquer les photographes présents. Mais si la maman de quatre enfants est officiellement célibataire en ce moment, elle s'était tout de même trouvé un cavalier de choix pour la soirée. Ou plutôt... une cavalière, sa petite soeur Kendall !

Souvent en retrait de ses soeurs et de son clan, la discrète mais sublime Kendall Jenner était cette fois-ci très complice avec son aînée, avec qui elle a longuement posé au photocall. Et sa robe était presque encore plus spectaculaire que celle de Kim : transparente sur le ventre, elle se composait d'une légère doublure pour cacher sa poitrine et d'une jupe longue argentée qui couvrait à peine le bas de son corps... De quoi rendre fou ses admirateurs !

Halloween sexy chez les Kardashian

Et si sa grande soeur avait joué la X-Men envoûtante pour Halloween, Kendall s'est elle aussi attaquée à un personnage mythique de film il y a quelques jours : Jessie, de Toy Story 2, rendue bien plus sexy qu'elle ne l'est dans le dessin animé pour enfant... En tout cas, les deux soeurs ont passé une belle soirée en commun, loin des galères qui peuvent les toucher régulièrement. Notamment l'aînée, continuellement en bagarre avec son ex, Kanye West, qui tente de temps à autre de la reconquérir ou de critiquer la façon dont elle élève leurs quatre enfants, North, 9 ans, Saint, bientôt 7 ans, Chicago, 4 ans et demi et Psalm, 3 ans.

Quatre enfants qui avaient dû être laissés sous bonne garde à la maison, peut-être avec leurs nombreux cousins : en effet, si Kendall Jenner n'a pas encore d'enfants, toutes ses soeurs sont désormais des mamans épanouies. Khloé a deux enfants, dont l'un né il y a quelques mois seulement, Kourtney trois bambins déjà presque adolescents, et Kylie deux enfants, dont le dernier n'a officiellement toujours pas de prénom !