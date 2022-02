Koh-Lanta 2022 : Un aventurier au casting malgré la mise en garde des médecins, il s'explique

Ils sont encore vingt-deux en lice dans Koh-Lanta, Le Totem maudit après les éliminations de Céline et Lili au cours du premier épisode. Dix femmes et douze hommes chanceux, sélectionnés parmi les très nombreux postulants qui espèrent jouer les apprentis Robinson à l'autre bout du monde. Lors de phases de casting, une étape est cruciale : il s'agit du rendez-vous chez le médecin, qui estime si le potentiel aventurier est apte ou non. L'un de nos candidats de Koh-Lanta, Le Totem maudit a suscité l'inquiétude des professionnels... et s'est quand même envolé vers les Philippines !

Il s'agit de Mattéo, le jeune danseur classique de 20 ans. Au cours d'un live sur Instagram dimanche 27 février 2022, il s'est livré sur son expérience mais il a aussi évoqué l'avant Koh-Lanta, notamment la visite médicale. L'avis des experts a été ultra favorable quant à la condition physique – rappelons que Mattéo est sportif de haut niveau – mais un point a toutefois alerté les médecins. En tant que danseur, le charmant brun pourrait voir sa carrière prendre un autre tournant s'il se blessait ou que son corps gérait mal la perte puis prise de poids pendant et après le jeu.

"Vous le savez quand on passe le casting, on voit des médecins et ils m'ont dit, qu'ils n'allaient pas me déclarer inapte, parce que j'étais apte, mais qu'ils s'inquiétaient pour moi parce que j'ai 20 ans, je suis en début de carrière, je suis en train de me professionnaliser, donc c'est un des moments les plus importants pour ma carrière. Effectivement, à Koh-Lanta, on peut se blesser, on peut avoir des séquelles physiques très très lourdes", lance alors celui qui a révélé qu'Anne-Sophie a consommé la même plante urticante que Franck hors caméras.



Et de poursuivre : "On m'a dit : 'Si tu ne vas pas trop loin dans le jeu ça va, mais si tu vas loin, ça va être hyper violent et tu vas mettre du temps à t'en remettre'. J'ai pris le risque." S'il a choisi de peut-être mettre en danger sa carrière prometteuse, c'est aussi parce que Koh-Lanta est l'aventure d'une vie, "un rêve". Et il a bien fait ! "Je ne me suis pas blessé (...). Tout va bien, j'ai eu la grande chance de pas me blesser, je n'ai pas de blessures irréversibles qui m'empêchent de danser. Mais oui c'était un risque que j'étais prêt à prendre pour faire Koh-Lanta." Ouf, plus de peur que de mal !